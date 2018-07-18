Глава Боливии назвал Трампа врагом человечества и планеты Земля

МЕХИКО, 18 июл – РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес назвал американского лидера Дональда Трампа "врагом человечества".

"Враг этих времен – президент США Дональд Трамп. Враг человечества, планеты Земля", – приводит радио W заявление Моралеса на форуме "Сан-Паулу" на Кубе.

Он также заявил, что антиимпериалистические идеи, которые ранее проповедовал ныне покойный лидер кубы Фидель Кастро, сейчас как никогда актуальны.

На том же форуме президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил об "агрессии империализма" против его страны и Никарагуа.