СМИ сообщили о задержании в Марокко россиянина, подозреваемого в терроризме

КАИР, 17 июл — РИА Новости. Марокканские полицейские задержали в международном аэропорту Касабланки российского гражданина, разыскиваемого Интерполом по обвинению в причастности к террористической деятельности, сообщает местное издание Hespress со ссылкой на свои источники.

По данным СМИ, находящийся в международном розыске гражданин России был задержан в тот момент, когда собирался вылететь в ОАЭ. Имя и фамилию арестованного властями Марокко страны СМИ не приводят. Известно только, что ему 48 лет.

По информации издания, местные следователи проверяют задержанного на его причастность к террористической деятельности на территории королевства и рассматривают вопрос о его экстрадиции в Россию.

В данный момент в базе Интерпола числится в розыске около 30 мужчин, граждан РФ, в возрасте 48 лет.