Вице-премьер Косово ожидает решения о безвизовом режиме с ЕС в среду

БЕЛГРАД, 17 июл – РИА Новости. Самопровозглашенная республика Косово в предстоящую среду получит в Брюсселе положительные рекомендации для введения безвизового режима с ЕС, заявил вице-премьер и бывший полевой командир албанских отрядов Фатмир Лимай.

Другой бывший полевой командир Освободительной армии Косово (ОАК) и глава правительства непризнанного государства Рамуш Харадинай пообещал еще в декабре 2017 года, что "граждане Косово смогут перемещаться без виз еще до марта следующего года". Однако вопрос до сих пор не решен.

Представители ЕС неоднократно указывали косовским властям на необходимость усилить борьбу с коррупцией и организованной преступностью, что является обязательным условием для введения безвизового режима для граждан самопровозглашенной республики с Евросоюзом.

"Косово получит положительные рекомендации для установления безвизового режима в среду. Это и станет целью встречи, которая состоится в Брюсселе. Наряду с рекомендациями нас ожидает еще долгий путь. Косово не воспринималось и не третировалось, как остальные равные государства", — цитирует телеканал Top Channel Лимая.

"Пришло время Брюсселю смотреть на Косово так же, как на другие европейские страны. Мы не иммигранты. Мы хотим иметь свое место рядом с другими государствами европейской семьи", — приводит канал слова косовского вице-премьера.

Косовский президент Хашим Тачи, его влиятельный дядя Азем Сулья, премьер Рамуш Харадинай, вице-премьер и глава парламентской партии "Инициатива за Косово" Фатмир Лимай, спикер парламента Кадри Весели, депутат и брат премьера Даут Харадинай, как и многие другие члены победившей на парламентских выборах в Косово в июне 2017 года коалиции, являются ветеранами ОАК и считаются в Сербии военными преступниками.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из ОАК и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.