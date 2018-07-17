Вице-премьер Косово ожидает решения о безвизовом режиме с ЕС в среду

БЕЛГРАД, 17 июл – РИА Новости. Самопровозглашенная республика Косово в предстоящую среду получит в Брюсселе положительные рекомендации для введения безвизового режима с ЕС, заявил вице-премьер и бывший полевой командир албанских отрядов Фатмир Лимай.
Представители ЕС неоднократно указывали косовским властям на необходимость усилить борьбу с коррупцией и организованной преступностью, что является обязательным условием для введения безвизового режима для граждан самопровозглашенной республики с Евросоюзом.
"Косово получит положительные рекомендации для установления безвизового режима в среду. Это и станет целью встречи, которая состоится в Брюсселе. Наряду с рекомендациями нас ожидает еще долгий путь. Косово не воспринималось и не третировалось, как остальные равные государства", — цитирует телеканал Top Channel Лимая.
"Пришло время Брюсселю смотреть на Косово так же, как на другие европейские страны. Мы не иммигранты. Мы хотим иметь свое место рядом с другими государствами европейской семьи", — приводит канал слова косовского вице-премьера.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из ОАК и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.