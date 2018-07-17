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В Госдуме ответили на слова Порошенко о досмотре судов в Азовском море

(обновлено: 22:05 17.07.2018)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЗдание Государственной думы. Архивное фотоЗдание Государственной думы. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в интервью RT прокомментировал обещание президента Украины Петра Порошенко "помешать" России досматривать суда, следующие через Керченский пролив.

Порт в Черном море. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Петросян
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Как заявил парламентарий, подобными высказываниями украинский лидер пытается завоевать доверие населения страны.

"Порошенко и дальше будет выдавать подобные заявления, которые, по его мнению, повышают рейтинг. Но доверие людей только падает. Это заявление ни к чему не приведет, на него можно даже не реагировать. Надо ждать выборов и надеяться на то, что жители Украины выберут себе адекватного руководителя", — подчеркнул Водолацкий.

При этом Украина при всем желании не сможет помешать досмотрам со стороны России из-за проблем с флотом, указал депутат.

"Ржавые корыта, которые стоят в Одессе, не способны выходить в море", — отметил политик.

Порт. Архивное фото
© РИА Новости / А. Молчалин
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Он также добавил, что сегодня российская сторона вполне адекватно реагирует на провокации со стороны Киева и не нарушает нормы международного права.

"Все суда, которые заходят сегодня в наши воды, контролируются ВМФ России и береговой охраной. Тут нет противоречий Международному морскому праву", — заметил Водолацкий.

Ранее Петр Порошенко пообещал "бороться" с досмотром российской Госпогранслужбой украинских судов, следующих через Керченский пролив. Как заявил глава государства, соответствующие приказы уже направлены министру обороны, начальнику Генштаба и командующему ВМС страны.

При этом в соответствии с соглашением о сотрудничестве между Киевом и Москвой Азов определяется как море внутреннего пользования двух государств и Госпогранслужбы обеих стран имеют право проводить рядовые осмотры следующих через него судов.

Патрульный катер береговой охраны Пограничной службы ФСБ России в Керченском проливе
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Украина не первый раз выражает недовольство по поводу досмотра российскими пограничниками судов, следующих через Керченский пролив. При этом со стороны Киева не прекращаются провокации в отношении российского судоходства. Так, весной украинский суд арестовал земснаряд "Печора" и судно SeaBreez из-за разработки песчаника в районе Крымского полуострова.

Кроме того, в конце марта в Азовском море был задержан сейнер "Норд". На его борту находились десять российских граждан, которых Киев считает украинскими. В результате девять членов экипажа оштрафовали за "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины", а капитану судна грозит до пяти лет лишения свободы. После этого командование Черноморского флота заявило о готовности патрулировать воды Азовского и Черного морей, а действия Киева назвало "настоящим государственным пиратством".

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© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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