Защита осужденной в Кувейте россиянки Лазаревой обратилась в арбитраж ООН

ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Адвокаты россиянки Марии Лазаревой, которую уголовный суд Кувейта ранее приговорил к десяти годам тюремного заключения по обвинению в растрате средств госфондов, подали заявление в Международный арбитражный суд ООН, обвинив кувейтские суды в нарушении международного законодательства, говорится в заявлении юридической фирмы Crowell & Moring LLP.

Приговор россиянке был вынесен в мае этого года. Еще четверо обвиняемых по этому делу были приговорены к тюремным срокам от семи до 15 лет.

"Заявление было подано по факту наличия ряда ложных обвинений против госпожи Лазаревой, выдвинутых генеральным прокурором Кувейта, что уже привело к ее длительному заключению. В заявлении отмечается, что обвинения против госпожи Лазаревой являются частью скоординированной кампании по уничтожению ее репутации как успешной бизнес-леди и минимизации стоимости сделанных ею инвестиций", — сказано в сообщении.

По мнению защиты Лазаревой, Кувейт также нарушает двустороннее соглашение между Россией и Кувейтом по поддержке и взаимной защите инвестиций.

"Тюремное содержание уже привело к существенной потере здоровья, кроме того, она была разделена со своим малолетним сыном", — сказано в документе.

Защита требует освободить россиянку и прекратить попытки экспроприации прибыли учрежденного ею и партнерами инвестиционного фонда The Port Fund в размере 496 миллионов долларов США, замороженной в Дубай. Кроме того, защита требует выплатить Лазаревой компенсацию в размере 100 миллионов долларов США.

Лазарева, являющаяся вице-президентом и управляющим директором компании КGLI, была задержана в ноябре прошлого года. Иск против руководства компании подал бывший министр транспорта Кувейта. Одновременно был арестован и ее кувейтский коллега Саид Дашти. Обоим инкриминировалась растрата средств, которые Портовое управление Кувейта вложило в инвестиционный фонд The Port Fund под управлением KGLI. Как утверждает сторона защиты, KGLI оказала данному управлению "ценные консультативные услуги в обмен на оплату, обусловленную в письменном соглашении". По ее данным, The Port Fund в данный момент находится в стадии возврата всем инвесторам их начальных вложений и примерно стопроцентной прибыли.