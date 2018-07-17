В России нашли гражданина Киргизии, который пропал 14 лет назад

БИШКЕК, 17 июл – РИА Новости. В Самаре нашли гражданина Киргизии Хусана Шарипова, который 14 лет числился без вести пропавшим, сообщает Sputnik Кыргызстан.

По информации МВД республики, в 2002 году мужчина уехал на заработки. В разговоре с родственниками пропавшего милиционеры узнали, что он с братом-близнецом отправился в Самарскую область. Через время за ними последовал и младший.

Поработав несколько месяцев, два брата вернулись, а Хусан остался, чтобы еще подзаработать. После этого связь с ним пропала. Последний раз он звонил в Ош по городскому номеру в 2004 году.

Поиски не давали результатов. Родственники даже обращались в программу "Жди меня" на российском Первом канале. У них была только фотография 20-летней давности на удостоверении участника боевых действий в Афганистане. Несколько раз они приезжали в Россию.

В 2017 году появилась информация, что Шарипова видели в одном из сел Самарской области.

"После этого у его родных вновь затеплилась надежда, они опять начали обращаться в различные инстанции. Гражданин, сообщивший, что видел без вести пропавшего в прошлом году, по телефону описал сотрудникам представительства МВД его внешность", — рассказали в МВД.

Правоохранительные органы России параллельно поддерживали связь с киргизской диаспорой, проверяли все возможные места пребывания Шарипова, опрашивали людей.

Некоторые говорили, что видели похожего на Шарипова человека, но его местонахождение было неизвестно.

Милиционеры Киргизии все же установили, что в последнее время пропавший жил в селе Покровка Самарской области. Местные жители узнали его. Они считали, что он либо немой, либо неразговорчивый. Это действительно оказался Хусан Шарипов.

Он рассказал, что устроился с братьями кафельщиком у местного жителя по имени Самвэл, который пообещал им 2 тысячи долларов, но так и не заплатил. Найдя другую работу в Самаре и немного заработав, он отправил братьев на родину, сказав, что приедет позже. После трудился на стройках, деньги ему не всегда выплачивали, поэтому долго на одном месте не задерживался. Документы, удостоверяющие личность, потерял.

"Он поделился, что потерял надежду и смысл жизни, не хотел возвращаться на родину с пустыми руками. Думал, что его никто не ищет, что родственникам он не нужен, обижался на них. Не знал, что близкие приезжали за ним в Самарскую область, везде его искали", — отметили в МВД.

Хусан заверил, что в рабстве его никто не держит. После беседы он согласился съездить на родину. Ему сразу же дали возможность связаться по телефону с родными.

Шарипова доставили в посольство Киргизии в Москве, а 13 июля мужчина вернулся в Ош.

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