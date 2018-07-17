В Мексике убили 13 человек в конфликте двух поселков

МЕХИКО, 17 июл – РИА Новости. Тринадцать человек были убиты и один ранен в результате нападения жителей поселка Сан-Лукас-Икскотепек в мексиканском штате Оахака на жителей другого населенного пункта Санта-Мария-Экатепек, сообщает прокуратура штата.

Как сообщает во вторник прокуратура, примерно 20 крестьян из Экатепека пытались начать прополку спорной территории между двумя населенными пунктами. В этот момент их атаковали соперники из Икскотепека. Среди убитых – две женщины.

Прокуратура начала расследование обстоятельств массового убийства. На месте события развернуты подразделения полиции, которые пытаются не допустить новых столкновений между враждующими поселками.