Трамп заявил, что его встреча с Путиным "была лучше, чем саммит НАТО"

17:2917.07.2018
(обновлено: 17:45 17.07.2018)
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ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки была лучше саммита НАТО в Брюсселе
"У меня была отличная встреча с (лидерами – ред.) НАТО, где я собрал огромные суммы денег, но у меня была еще более хорошая встреча с Владимиром Путиным. Печально, что об этом не сообщают в таком ключе – фейковые новости сходят с ума!" — написал Трамп во вторник в своем Twitter.
Первым на место проведения переговоров прибыл Владимир Путин.
Российского президента встретил глава Финляндии Саули Ниинистё.
Трамп приехал через 20 минут после Путина.
Президент России в начале встречи с американским коллегой заявил, что настало время поговорить обстоятельно по двусторонним отношениям и "болевым точкам" в мире.
В свою очередь, Дональд Трамп перед началом переговоров отметил, что у Вашингтона и Москвы есть возможность наладить взаимоотношения.
По словам американского лидера, весь мир заинтересован в хороших отношениях России и США.
Открытая часть переговоров завершилась рукопожатием.
На беседу тет-а-тет было отведено полтора часа, но она продлилась дольше запланированного. После этого состоялись переговоры в расширенном составе.
Заключительной частью российско-американского саммита стала совместная пресс-конференция.