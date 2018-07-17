Трамп заявил, что его встреча с Путиным "была лучше, чем саммит НАТО"

резидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей после совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018

резидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей после совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018

ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки была лучше саммита НАТО в Брюсселе

"У меня была отличная встреча с (лидерами – ред.) НАТО, где я собрал огромные суммы денег, но у меня была еще более хорошая встреча с Владимиром Путиным. Печально, что об этом не сообщают в таком ключе – фейковые новости сходят с ума!" — написал Трамп во вторник в своем Twitter.