В лагере в Донецкой области отравились более 30 детей

КИЕВ, 17 июл – РИА Новости. Более 30 детей госпитализированы после отравления в детском лагере "Ястребок" в Донецкой области Украины, сообщила во вторник пресс-служба областной прокуратуры.

По данным ведомства, накануне после ужина у 60 детей поднялась температура, они почувствовали тошноту. "В настоящее время госпитализированы 33 ребенка с симптомами острого кишечного отравления. Принято решение о госпитализации всех детей, почувствовавших недомогание. Возраст госпитализированных — от девяти до 16 лет", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений". Принимаются все необходимые меры для установления причин массового отравления детей. Всего в лагере на оздоровлении находятся 134 ребенка.