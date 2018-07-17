На Украине завели дело после проникновения блогеров на завод

КИЕВ, 17 июл – РИА Новости. Полиция завела уголовное дело по факту проникновения и видеосъемки на территории одного из предприятий в Харькове, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Ранее в сети появилось видео, на котором показывается заброшенная украинская военная база, на которой стоят полностью боеготовые танки. Ролик опубликован на YouTube-канале Dima Total. В Минобороны Украины заявили, что видеоролик снят на одном из предприятий в Харькове, а не в одной из воинских частей ВСУ.

По данным Национальной полиции, досудебное расследование проводится по статье "незаконное проникновение в жилище или другое владение лица, незаконное проведение в них осмотра или обыска, а так же незаконное выселение или иные действия, нарушающие неприкосновенность жилища граждан".

"Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к ней. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до трех лет", — говорится в сообщении.