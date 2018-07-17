В Брюсселе злоумышленник захватил заложницу и угрожал взрывом баллона

БРЮССЕЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Захвативший заложницу злоумышленник угрожал взорвать баллон со сжатым воздухом в Брюсселе, подозреваемый был задержан, сообщила во вторник городская прокуратура.

По информации надзорного ведомства, инцидент произошел накануне вечером, когда в полицию поступил звонок с сообщением о захвате заложника. По предварительным данным, злоумышленник не выпускал свою знакомую из квартиры и угрожал взорвать баллон со сжатым воздухом.

Сотрудники полиции задержали 42-летнего подозреваемого, который находился в состоянии алкогольного опьянения, ранее он привлекался к административным наказаниям. "Пожарные и полицейские осмотрели квартиру и смогли нейтрализовать баллон", — говорится в сообщении.

"Прокурор передал судебному следователю дело по признакам преступления о "ложном сообщении о нападении", — сообщило ведомство. Задержанному назначена психиатрическая экспертиза.