Бельгия и Тунис договорились об облегчении депортации тунисцев-нелегалов

БРЮССЕЛЬ, 17 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Бельгия и Тунис во вторник подписали соглашение об облегчении процедуры депортации тунисских граждан, незаконно находящихся в Бельгии, сообщил в Twitter госсекретарь Бельгии по миграции и предоставлению убежища Тео Франкен.

Ontmoeting met Souad Abderrahim, de nieuwe en allereerste vrouwelijke burgemeester van Tunis. Ongesluierd opkomen voor vrouwenrechten! Goed gesprek over de toekomst van haar stad en land. ❤️👍 pic.twitter.com/cBfnGVet2r — Theo Francken (@FranckenTheo) 17 июля 2018 г.

​

Соглашение распространяется также на тунисцев-нелегалов, отбывающих наказание в бельгийских тюрьмах.

До сих пор на рассмотрение каждого досье – идентификацию личности и выдачу транзитных документов на депортируемого — уходили восемь и более месяцев. Зачастую этот процесс превышал допустимый срок содержания нелегальных мигрантов в закрытых миграционных центрах на территории Бельгии. В рамках подписанного соглашения, сообщил Франкен, этот срок сокращен до 45 дней.

По данным СМИ, в 2017 году на территории Бельгии был задержаны 638 нелегалов из Туниса. В настоящее время в бельгийских пенитенциарных заведениях содержатся более 120 подлежащих депортации граждан Туниса.