Новое дело завели после инцидента в доме племянника экс-президента Армении

ЕРЕВАН, 17 июл – РИА Новости. Новое уголовное дело по статье "похищение человека" заведено в Армении в связи с инцидентом, к которому причастен племянник бывшего президента страны Сержа Саргсяна Нарек Саргсян, сообщили во вторник в пресс-службе Генпрокуратуры.

Накануне в полиции заявили, что в августе 2017 года в подвал дома Нарека Саргсяна насильно доставили предпринимателя, желавшего открыть в Ереване ночной клуб, где его избили, требуя отказаться от этой идеи. В ведомстве утверждали, что сам Саргсян пытал мужчину и угрожал ему пистолетом. Затем, по данным полиции, бизнесмена доставили в принадлежащий племяннику экс-президента салон по обслуживанию грузовиков, где вновь избили и отпустили лишь тогда, когда тот пообещал не заниматься клубным бизнесом.

"Учитывая, что приведенные фактические данные содержат признаки преступления…, возбуждено уголовное дело по статье "похищение человека, совершенное из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору", — говорится в сообщении, размещенном на сайте Генпрокуратуры. Максимальная санкция по указанной статье — восемь лет лишения свободы.

Ранее Нарек Саргсян в рамках другого уголовного дела был объявлен в розыск за хранение оружия, наркотиков и мошенничество. В розыск объявлены также брат экс-президента — Левон Саргсян и его племянница в рамках уголовного дела по статьям "незаконное обогащение" и "представление ложных сведений в декларациях или сокрытие подлежащих декларированию данных.