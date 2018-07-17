Новое дело завели после инцидента в доме племянника экс-президента Армении

ЕРЕВАН, 17 июл – РИА Новости. Новое уголовное дело по статье "похищение человека" заведено в Армении в связи с инцидентом, к которому причастен племянник бывшего президента страны Сержа Саргсяна Нарек Саргсян, сообщили во вторник в пресс-службе Генпрокуратуры.
"Учитывая, что приведенные фактические данные содержат признаки преступления…, возбуждено уголовное дело по статье "похищение человека, совершенное из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору", — говорится в сообщении, размещенном на сайте Генпрокуратуры. Максимальная санкция по указанной статье — восемь лет лишения свободы.
Ранее Нарек Саргсян в рамках другого уголовного дела был объявлен в розыск за хранение оружия, наркотиков и мошенничество. В розыск объявлены также брат экс-президента — Левон Саргсян и его племянница в рамках уголовного дела по статьям "незаконное обогащение" и "представление ложных сведений в декларациях или сокрытие подлежащих декларированию данных.