В Индии "интернаты Матери Терезы" заподозрили в торговле детьми

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Правительство Индии распорядилось немедленно провести проверки во всех домах-интернатах, находящихся под управлением миссионеров Матери Терезы после поступления информации о торговле детьми в одном из интернатов в штате Джаркханд, сообщает телеканал NDTV.

Ранее в июле были задержаны сотрудники одного из приютов для детей и женщин под названием "Nirmal Hriday", расположенного в столице индийского штата Джаркханд Ранчи и находящегося под управлением благотворительного фонда имени Матери Терезы. Сотрудники подозревались в торговле детьми, которых готовили к усыновлению, сообщает телеканал.

По данным телеканала, распоряжение о проведении проверок в интернатах властям штатов направила министр по делам женщин и развития детей Индии Манека Ганди. Она потребовала в течение месяца "проверить все детские учреждения на предмет регистрации и взаимодействия с главным органом страны по усыновлению детей – Центральным агентством по усыновлению (CARA)".

Как уточняет телеканал, с декабря 2017 года около 2,3 тысяч детских приютов, действующих в стране, уже начали сотрудничать с CARA, взаимодействие с еще около четырьмя тысячами подобных организаций предстоит наладить в будущем.