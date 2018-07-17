Оппозиция Молдавии проведет митинг за признание выборов мэра Кишинева

КИШИНЕВ, 17 июл — РИА Новости. Сторонники оппозиции в четверг проведут митинг около здания парламента Молдавии с требованием признать результаты выборов мэра Кишинева, отменить смешанную избирательную систему и отправить в отставку судей, не признавших итоги голосования, сообщил кандидат в мэры столицы Андрей Нэстасе.

Досрочные выборы мэра в столице Молдавии проходили в два этапа, второй тур состоялся 3 июня. По данным ЦИК, победителем стал кандидат от партии "Платформа "Достоинство и Правда" Нэстасе, набравший 52,57% голосов. Высшая судебная палата 25 июня окончательно признала выборы недействительными из-за агитации в день выборов, а Центральная избирательная комиссия 29 июня аннулировала результаты голосования. В ответ на это оппозиция создала "Комитет национального сопротивления" и пообещала устраивать протесты до тех пор, пока не будут выполнены требования народа.

"Комитет национального сопротивления" глубоко озабочен тем, что режим не спешит выполнять народные требования, озвученные на протесте 1 июля. А именно: признание результатов выборов мэра Кишинева, отмена смешанной избирательной системы и отставка судей, которые отказались признать итоги голосования. Сообщаем, что во время ближайшего заседания парламента (19 июля — ред.) с 10.00 (совпадает с мск) мы организуем протест перед учреждением, чтобы власти выполнили наши требования", — сообщил Нэстасе в Facebook.

Нэстасе также пригласил молдавскую диаспору присоединиться к протестному движению и участвовать в акциях "Комитета национального сопротивления" за пределами страны.

Ранее сторонники Нэстасе заявляли, что намерены продолжать акции протеста до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Внутриполитическая ситуация в Молдавии уже привела к тому, что Европарламент решил приостановить все запланированные выплаты в рамках макрофинансовой помощи республике.

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