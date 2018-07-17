Додон пригласил Козака посетить осенью Кишинев

КИШИНЕВ, 17 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон пригласил нового спецпредставителя президента России Дмитрия Козака осенью приехать в республику, чтобы обсудить сотрудничество.

"Господин Козак осенью совершит рабочий визит в Кишинев, я его уже пригласил, мы обсудим дальнейшее сотрудничество", — заявил Додон во вторник журналистам. Президент выразил сожаление, что отношения с Россией сейчас строятся исключительно на президентском уровне, поскольку членам правительства и парламента запрещено ездить в РФ.

"Козак — профессионал, он детально рассматривает свои задачи, это серьезный и подготовленный партнер, с которым мы сможем обсуждать двусторонние отношения, в том числе и приднестровскую проблему", — сказал Додон.

Указ российского лидера о назначении Козака специальным представителем по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией был подписан 11 июля и уже вступил в силу.