В украинском Ровно застрелили предпринимателя

КИЕВ, 17 июл – РИА Новости. Полицейские устанавливают обстоятельства убийства предпринимателя в украинском Ровно, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции.

"Сегодня, 17 июля, около 13.00 (совпадает с мск) в полицию поступило сообщение, что в Ровно на улице Небесной сотни застрелили мужчину. Тело человека с огнестрельным ранением обнаружили между автомобилями на парковке", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, погибшим является 42-летний местный житель, частный предприниматель. Следственно-оперативная группа и эксперты устанавливают все обстоятельства произошедшего.