Запасов хлора для очистки воды в Киеве хватит всего на месяц, сообщили СМИ

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости. Запасов жидкого хлора для очистки воды в Киеве хватит всего на месяц, передает агентство УНН со ссылкой на "Киевводоканал".

Ранее "Киевводоканал" сообщил, что подача воды в централизованную водопроводную сеть в ряде регионов и городов Украины может быть ограничена, а в некоторых городах полностью прекращена в связи с прекращением работы завода "ДнепрАзот", который производит жидкий хлор. Премьер Украины Владимир Гройсман 13 июля заявил, что правительство решило вопрос с поставками хлора для обеззараживания питьевой воды.

"Киевводоканал" имеет запас жидкого хлора для обеззараживания городской воды всего на один месяц", — говорится в сообщении.

В компании пояснили, что для приготовления питьевой воды используется вода из трех источников Днепра, Десны и артезианских скважин и все они требуют обеззараживания.