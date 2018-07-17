В центре Праги обвалилась часть дома

ПРАГА, 17 июл – РИА Новости. Часть реконструируемого дома развалилась на Микуландской улице в центре Праги около полудня во вторник, пожарные вытащили из-под обломков трех человек, еще от двух до четырех человек разыскивают с помощью служебных собак, сообщил журналистам представитель городской полиции Ян Рыбанский.

"Данный дом находится на реконструкции. На одном из этажей сегодня обвалился потолок размером примерно 5 на 10 метров, пострадало несколько рабочих. Трех человек пожарные уже достали из-под обломков, медики им оказывают помощь, все трое находятся в тяжелом состоянии, один из них без сознания, все они доставлены в больницы Праги", — сказал Рыбанский.

По его словам, под обломками могут еще находиться от двух до четырех человек. Пожарные с помощью спецтехники осторожно разгребают завалы, для поиска пострадавших прибыли кинологи со служебными собаками.

На месте происшествия находится приматор (глава) Праги Адриана Крначова. Полиция перекрыла Микуландскую и соседние с ней улицы. Ограничено движение на Национальном проспекте.