В центре Праги обвалилась часть дома

ПРАГА, 17 июл – РИА Новости. Часть реконструируемого дома развалилась на Микуландской улице в центре Праги около полудня во вторник, пожарные вытащили из-под обломков трех человек, еще от двух до четырех человек разыскивают с помощью служебных собак, сообщил журналистам представитель городской полиции Ян Рыбанский.
По его словам, под обломками могут еще находиться от двух до четырех человек. Пожарные с помощью спецтехники осторожно разгребают завалы, для поиска пострадавших прибыли кинологи со служебными собаками.
На месте происшествия находится приматор (глава) Праги Адриана Крначова. Полиция перекрыла Микуландскую и соседние с ней улицы. Ограничено движение на Национальном проспекте.