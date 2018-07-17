ЕСПЧ оправдал Россию по делу о смерти Анны Политковской

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал родственникам Анны Политковской в возложении на Россию ответственности за смерть журналистки "Новой газеты", сообщила пресс-служба Минюста.
"ЕСПЧ не согласился с доводом заявителей <…> и признал жалобу в данной части неприемлемой", — сказано в сообщении.
Постановление еще не вступило в силу и может быть обжаловано в трехмесячный срок.
Также Европейский суд констатировал, что проведенное в России расследование дало ощутимые результаты, позволившие осудить убийц.
Вместе с тем ЕСПЧ остался не удовлетворен тем, что расследование продолжается, несмотря на предоставленные российскими властями материалы о ненадлежащем исполнении властями Великобритании и Северной Ирландии российских запросов о правовой помощи.
Дело об убийстве Политковской
Известную журналистскими расследованиями Политковскую, которая в 2003 году получила премию ОБСЕ "За журналистику и демократию", застрелили в Москве в подъезде ее дома в октябре 2006 года.
Пожизненные сроки за исполнение и организацию преступления получили Рустам Махмудов и Лом-Али Гайтукаев. Их сообщники Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов (братья Рустама) и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов получили 12, 14 и 20 лет колонии строгого режима.
Бывшего сотрудника милиции Дмитрия Павлюченкова, организовавшего слежку за журналисткой, приговорили к 11 годам заключения.
Гайтукаев умер в колонии в июне прошлого года.