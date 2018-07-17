ЕСПЧ оправдал Россию по делу о смерти Анны Политковской

Мемориальная доска в память о журналистке Анне Политковской на фасаде здания редакции Новой газеты. Архивное фото

Мемориальная доска в память о журналистке Анне Политковской на фасаде здания редакции Новой газеты. Архивное фото

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал родственникам Анны Политковской в возложении на Россию ответственности за смерть журналистки "Новой газеты", сообщила пресс-служба Минюста.

"ЕСПЧ не согласился с доводом заявителей <…> и признал жалобу в данной части неприемлемой", — сказано в сообщении.

Постановление еще не вступило в силу и может быть обжаловано в трехмесячный срок.

При этом суд постановил, что российские власти должны выплатить семье убитой компенсацию морального ущерба в размере 20 тысяч евро.

Также Европейский суд констатировал, что проведенное в России расследование дало ощутимые результаты, позволившие осудить убийц.

Вместе с тем ЕСПЧ остался не удовлетворен тем, что расследование продолжается, несмотря на предоставленные российскими властями материалы о ненадлежащем исполнении властями Великобритании и Северной Ирландии российских запросов о правовой помощи.

Дело об убийстве Политковской

Известную журналистскими расследованиями Политковскую, которая в 2003 году получила премию ОБСЕ "За журналистику и демократию", застрелили в Москве в подъезде ее дома в октябре 2006 года.

Мотивом следствие считает недовольство ее журналистской работой, однако заказчиков убийства не нашли.

Пожизненные сроки за исполнение и организацию преступления получили Рустам Махмудов и Лом-Али Гайтукаев. Их сообщники Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов (братья Рустама) и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов получили 12, 14 и 20 лет колонии строгого режима.

Бывшего сотрудника милиции Дмитрия Павлюченкова, организовавшего слежку за журналисткой, приговорили к 11 годам заключения.

Гайтукаев умер в колонии в июне прошлого года.