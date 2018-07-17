Украина участвует в работе СНГ в качестве наблюдателя, заявил Лебедев

МИНСК, 17 июл – РИА Новости. Украина сохраняет участие в работе органов СНГ в качестве наблюдателя, заявил во вторник глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ. Он также заявил, что украинская сторона "внимательно посмотрит" все международные договоры, заключенные в рамках содружества, и выйдет из тех, в которых найдет "хотя бы малейшее несоответствие национальным интересам".

"Украина сохраняет участие в работе органов СНГ в качестве наблюдателя… Мы очень надеемся, что Украина активизирует свое участие в интеграционном сотрудничестве", — приводит во вторник слова Лебедева агентство Белта.

Он обратил внимание на аналитический материал Института мировой экономики и международных отношений, который был размещен на сайте Исполкома СНГ. "Ученые четко на фактах показывают, что выход из СНГ очень сильно ударит по экономическим интересам Украины", — сказал Лебедев.

Председатель Исполкома СНГ напомнил также об издержках в гуманитарной сфере, отметив, что "Россия, Украина и Беларусь связаны миллионами братских, родственных уз, дружеских контактов". "Естественно, выход Украины из СНГ усложнит и перемещение граждан на пространстве Содружества. Нам бы этого очень не хотелось", — признался Лебедев.

По его словам, никаких официальных документов о планируемом выходе Украины из уставных органов СНГ в Исполкоме пока не получали, чему "очень рады".

После смены власти на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило о намерении отказаться от участия в работе Содружества независимых государств.