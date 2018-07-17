Украина участвует в работе СНГ в качестве наблюдателя, заявил Лебедев

МИНСК, 17 июл – РИА Новости. Украина сохраняет участие в работе органов СНГ в качестве наблюдателя, заявил во вторник глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев.
"Украина сохраняет участие в работе органов СНГ в качестве наблюдателя… Мы очень надеемся, что Украина активизирует свое участие в интеграционном сотрудничестве", — приводит во вторник слова Лебедева агентство Белта.
Он обратил внимание на аналитический материал Института мировой экономики и международных отношений, который был размещен на сайте Исполкома СНГ. "Ученые четко на фактах показывают, что выход из СНГ очень сильно ударит по экономическим интересам Украины", — сказал Лебедев.
Председатель Исполкома СНГ напомнил также об издержках в гуманитарной сфере, отметив, что "Россия, Украина и Беларусь связаны миллионами братских, родственных уз, дружеских контактов". "Естественно, выход Украины из СНГ усложнит и перемещение граждан на пространстве Содружества. Нам бы этого очень не хотелось", — признался Лебедев.
По его словам, никаких официальных документов о планируемом выходе Украины из уставных органов СНГ в Исполкоме пока не получали, чему "очень рады".
После смены власти на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило о намерении отказаться от участия в работе Содружества независимых государств.