В Киеве закрыли дело по конфликту интересов при назначении омбудсмена

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости. Печерский районный суд Киева закрыл административное дело в отношении омбудсмена Украины Людмилы Денисовой по конфликту интересов в ходе голосования при ее назначении, говорится в судебном решении, обнародованном в электронном реестре.
"Производство по делу об административном правонарушении в отношении лица номер один (Денисовой – ред.)… закрыть в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения", — говорится в решении.
Верховная рада избрала Денисову омбудсменом 15 марта. Согласно информации на сайте парламента, Денисова голосовала за свое назначение.