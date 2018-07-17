Суд приобщил к делу Януковича интервью Путина австрийскому телеканалу

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева во вторник приобщил к материалам дела экс-президента Виктора Януковича о госизмене интервью президента РФ Владимира Путина австрийскому телеканал.

Суд ранее прервал стадию прений сторон и вернулся к допросу свидетелей по ходатайству адвокатов Януковича. Прения сторон назначены на 30 и 31 июля, также назначена резервная дата — 1 августа.

"Мы просим присоединить интервью австрийскому телеканалу президента РФ Путина к материалам дела… В этом интервью он заявил, что Крым присоединился к России на основании результатов референдума, а российские военные находились там на законных основаниях", — сказал Сердюк.

По его словам, это полностью опровергает обвинения в отношении Януковича. "Мы в ближайшее время обратимся в администрацию (президента РФ – ред.) дать подтверждение, было ли действительно такое интервью", — сказал Сердюк.

Суд присоединил интервью к материалам дела и заявил, что даст ему оценку в совещательной комнате при вынесении приговора Януковичу.