В Минобороны Украины прокомментировали снятое сталкерами видео с танками

КИЕВ, 17 июл – РИА Новости. Министерство обороны Украины во вторник заявило, что опубликованный в интернете видеоролик с военной техникой, расположенной якобы на территории "покинутой военной базы", не имеет отношения к действительности: на самом деле он снят на одном из предприятий в Харькове.

Ранее в сети появилось видео, на котором показывается заброшенная украинская военная база, на которой стоят полностью боеготовые танки. Ролик опубликован на YouTube-канале Dima Total.

"Указанный ролик снят на территории одного из предприятий в Харькове, а не в одной из воинских частей вооруженных сил Украины", — говорится в сообщении на сайте Минобороны во вторник.

Министерство обратилось к СМИ и блогерам с просьбой "не вводить общество в заблуждение и пользоваться исключительно информацией, полученной из официальных источников".