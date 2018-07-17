Москва считает оружейное эмбарго против Южного Судана несвоевременным

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Оружейное эмбарго, принятое против Южного Судана, "крайне несвоевременно", заявили в МИД РФ.

"Мы с самого начала были солидарны с мнением представителей Африканского союза и Межправительственной организации по развитию (ИГАД) о том, что санкционная инициатива Вашингтона, безоговорочно поддержанная его союзниками по "западному лагерю", крайне несвоевременна", — говорится в сообщении дипведомства.

"Более того, решение, принятое вопреки мнению африканских посредников, способно подорвать не только переговорный процесс, но и нанести существенный ущерб отношениям ООН с посредничающими региональными организациями, о важности укрепления партнерства с которыми не перестают твердить наши западные коллеги", — подчеркнули в министерстве.

В минувшую пятницу Совет Безопасности ООН девятью голосами за и шестью воздержавшимися принял резолюцию по запрету поставок оружия в Южный Судан. Согласно принятым изменениям в резолюции 2428 предполагается, что начиная с 31 мая 2019 года все государства-члены должны прекратить поставки оружия в Южный Судан.