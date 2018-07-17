Шварценеггер сравнил Трампа на встрече с Путиным с "вареной макарониной"

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер считает, что президент США Дональд Трамп выглядел как "маленькая раскисшая макаронина" после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки. Шварценеггер назвал выступление американского лидера на пресс-конференции постыдным.

"Я спрашивал себя, когда вы попросите у него автограф или селфи", — сказал Шварценеггер в видео-обращении на своей странице в Twitter.

По мнению актера, Трамп предал американскую разведку, систему правосудия и страну в целом.

"Вы — президент США, вам не следует этого делать. Что с вами такое?" — посетовал Шварценеггер, который, как и Трамп, является республиканцем и сторонником сенатора Джона Маккейна.

​Позорное выступление

В США многие раскритиковали президента за выступление на пресс-конференции. Так, ведущий американского телеканала CNN Андерсон Купер назвал выступление Трампа позорным.

Ведущих и аналитиков телеканала больше всего возмутили комментарии президента в ответ на вопросы о приписываемом России вмешательства в выборы в США Москве.

Президент США заявил о том, что президент Путин "сказал, что Россия этого не делала", и что Трамп "не видит причин" для вмешательства России в выборы в США.

Нужна поддержка внутри США

В свою очередь, американский политолог, заместитель директора Института Кеннана в Вашингтоне Уильям Померанц заявил, что США и России нужен диалог, но позиция президента Дональда Трампа мешает ему получить внутри США необходимую поддержку.

По мнению эксперта, проблема с диалогом заключается в том, что президент Трамп считает, что обе стороны виноваты.

"В США есть твердый консенсус, что Россия предприняла провокационные действия в Крыму, на Украине, в Сирии, на наших местных выборах, которые привели к этому кризису. Не думаю, чтобы в США был консенсус, что виноваты обе стороны", — сказал он.

Померанц также отметил, что Трампу сейчас ничего не может сделать, даже снять санкции.

"Он не сможет это сделать сам, ему нужно будет попробовать убедить людей следовать за ним. Не думаю, что он привлекательно изложил свои доводы на этой пресс-конференции", — заключил эксперт.

Сопротивление элит

Как отметил бывший советник в конгрессе США Ариэль Коэн, желание двух президентов наладить отношения между странами не приведет к значительному потеплению из-за сопротивления элит.

Он выразил надежду на то, что США и Россия смогут добиться прогресса во многих областях, включая контроль над вооружениями, Сирию и кибербезопасность, но сомневается в том, что сторонам удастся достичь прогресса по вопросу Украины.

По мнению экс-советника, масштаб российско-американских отношений существенно не расширится, пока идет расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о вменяемом России "вмешательстве" в американские выборы.

Саммит в Хельсинки

Накануне Путин и Трамп провели в Хельсинки первую полноформатную встречу. Их беседа продлилась в общей сложности четыре часа. Она началась со встречи тет-а-тет, которая заняла больше времени, чем предполагалось. Лидер Соединенных Штатов сразу же после окончания встречи оценил ее как положительную.

Путин на итоговой пресс-конференции рассказал, что стороны прошлись практически по всему спектру двусторонних отношений и международной повестки и кое-где даже достигли практических договоренностей.

Американский лидер также положительно оценил встречу с российским коллегой. Он подчеркнул, что связи с Россией важны для США и всего мира, и заявил, что Москва и Вашингтон должны найти возможность сотрудничать.