Шварценеггер сравнил Трампа на встрече с Путиным с "вареной макарониной"

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер считает, что президент США Дональд Трамп выглядел как "маленькая раскисшая макаронина" после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки. Шварценеггер назвал выступление американского лидера на пресс-конференции постыдным.
"Я спрашивал себя, когда вы попросите у него автограф или селфи", — сказал Шварценеггер в видео-обращении на своей странице в Twitter.
По мнению актера, Трамп предал американскую разведку, систему правосудия и страну в целом.
"Вы — президент США, вам не следует этого делать. Что с вами такое?" — посетовал Шварценеггер, который, как и Трамп, является республиканцем и сторонником сенатора Джона Маккейна.
President @realDonaldTrump, remember, America first. pic.twitter.com/JDEm2rR50G— Arnold (@Schwarzenegger) 16 июля 2018 г.
Позорное выступление
Ведущих и аналитиков телеканала больше всего возмутили комментарии президента в ответ на вопросы о приписываемом России вмешательства в выборы в США Москве.
Президент США заявил о том, что президент Путин "сказал, что Россия этого не делала", и что Трамп "не видит причин" для вмешательства России в выборы в США.
Нужна поддержка внутри США
По мнению эксперта, проблема с диалогом заключается в том, что президент Трамп считает, что обе стороны виноваты.
"В США есть твердый консенсус, что Россия предприняла провокационные действия в Крыму, на Украине, в Сирии, на наших местных выборах, которые привели к этому кризису. Не думаю, чтобы в США был консенсус, что виноваты обе стороны", — сказал он.
Померанц также отметил, что Трампу сейчас ничего не может сделать, даже снять санкции.
"Он не сможет это сделать сам, ему нужно будет попробовать убедить людей следовать за ним. Не думаю, что он привлекательно изложил свои доводы на этой пресс-конференции", — заключил эксперт.
Сопротивление элит
Он выразил надежду на то, что США и Россия смогут добиться прогресса во многих областях, включая контроль над вооружениями, Сирию и кибербезопасность, но сомневается в том, что сторонам удастся достичь прогресса по вопросу Украины.
По мнению экс-советника, масштаб российско-американских отношений существенно не расширится, пока идет расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о вменяемом России "вмешательстве" в американские выборы.
Саммит в Хельсинки
Путин на итоговой пресс-конференции рассказал, что стороны прошлись практически по всему спектру двусторонних отношений и международной повестки и кое-где даже достигли практических договоренностей.
Американский лидер также положительно оценил встречу с российским коллегой. Он подчеркнул, что связи с Россией важны для США и всего мира, и заявил, что Москва и Вашингтон должны найти возможность сотрудничать.