Ульянов обвинил США в намерении усилить контроль над иранскими объектами

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. США безосновательно хотят проверять самые чувствительные с точки зрения безопасности объекты Ирана, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Что касается американцев, то они, похоже, настроены нацелить верификационную деятельность на наиболее чувствительные с точки зрения безопасности объекты, невзирая на то, имеются ли для этого какие-то основания", — сказал Ульянов.
По его словам, в этом вопросе "и секретариат МАГАТЭ, и иранцы действуют вдумчиво, взвешенно и разумно".
Отвечая на вопрос о том, считает ли он требования США излишними, Ульянов заявил: "Да, я могу сказать, что сам интересовался у высокопоставленных сотрудников агентства о том, нужно ли им что-то еще для выполнения его мандата в Иране, и ответ был однозначный: "У нас все есть".
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