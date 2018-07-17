Диалог России и США важен для решения мировых задач, заявили в МИД Японии

ТОКИО, 17 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Токио считает, что диалог между Россией и США важен для решения неотложных мировых проблем, сообщили корреспонденту РИА Новости в МИД Японии.

"Прежде всего надо сказать, что позиция правительства заключается в том, что (саммит – ред.) происходил между США и Россией, и японское правительство не может комментировать отношения между третьими странами. Но в то же время оно считает, что, так как Россия является важным игроком международного сообщества, диалог США и России важен для решения неотложных мировых задач, таких, как ситуация в Северной Корее или в Сирии", — сообщил представитель МИД.

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа прошла в понедельник в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи они заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран. Также Путин и Трамп пообщались с президентом Финляндии Саули Ниинистё.