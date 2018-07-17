Песков видит хорошие перспективы работы России и США в киберсфере

ВЛАДИВОСТОК, 17 июл – РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков видит хорошие перспективы для работы РФ и США в борьбе с кибеугрозами, страны могут также совместно выработать стандарты для блокчейн- и квантовых технологий, сообщил он РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что видит возможности для взаимодействия РФ и США в борьбе с киберугрозами.

"Может быть множество подходов для решения этого вопроса, это вопрос экспертов. Есть исторические модели взаимодействия, есть огромный накопленный опыт взаимодействия между двумя государствами, который существовал в прошлом, например, в рамках предотвращения ядерной угрозы, и часть из этих механизмов может быть применена и здесь", — сообщил он, отвечая на вопрос об эффективности взаимодействия РФ и США в борьбе с киберугрозами.

"Мне кажется, любые форматы заработают, если в них будет честное совместное участие. Предложенный механизм совместной группы он здесь принципиально важен", — указал он. Песков добавил, что если будет сформирована группа, то, скорее всего, она будет действовать "по логике меню, из которого можно выбрать разные инструменты".

Песков отметил, что киберпространство "невероятно быстро эволюционирует", и страны могут взаимодействовать и в сфере цифровой экономики.

"Все время появляются новые вызовы и здесь можно бороться не только с вызовами сегодняшнего дня, но и понимая те вызовы, которые предстоят в ближайшие годы, например, в рамках внедрения технологии распределенных реестров или появления квантовых компьютеров у нас топология и принципы стандартов киберпространства неизбежно радикально изменятся. Здесь можно действовать проактивно, в том числе совместно вырабатывая эти новые стандарты", — указал он.