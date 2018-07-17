Трамп сожалеет, что его спрашивают про "российское вмешательство"

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018

ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сожалеет, что его спрашивают про "вмешательство РФ", а не про важные вопросы.

"Просто жаль. Мы говорим о ядерном распространении, о Сирии и гуманитарной помощи, о множестве разных вопросов, а получаем вопросы об охоте на ведьм", — сказал Трамп в интервью Fox News по итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Трампа критикуют в США за то, что он заявил на встрече с Путиным, что не видит доказательств российского вмешательства в выборы в США, которое Кремль также опровергает.