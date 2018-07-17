Трамп усомнился в готовности Мюллера воспользоваться предложением Путина

ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. Представители команды специального прокурора Роберта Мюллера вряд ли воспользуются предложением президента РФ Владимира Путина и обратятся за помощью российских коллег при расследовании вменяемого России вмешательства в американские выборы, считает президент США Дональд Трамп

"Он (Путин — ред.) сказал, что у нас нет экстрадиции, но есть договор, позволяющий работать вместе. И его прокуроры могут вести дело. Он сказал, что люди Мюллера могут пойти с ними. Но они вряд ли захотят", — заявил президент США Дональд Трамп во вторник в интервью телеканалу Fox News.