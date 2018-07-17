Путин ждет, что Россия и США найдут решение по стратегической стабильности

ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что надеется, что Россия и США найдут взаимоприемлемое решение по стратегической стабильности.

"Я надеюсь, что в вопросах стратегической стабильности мы сможем найти взаимоприемлемое решение для обеих сторон. Это относится и к договору РСМД о ракетах средней и меньшей дальности", — заявил Путин в интервью телеканалу Fox News. Слова президента РФ приводятся в переводе с английского языка.

Также он отметил, что создание Россией новых систем ракетного и ядерного вооружения было вызвано тем, что США вышли из договора о противоракетной обороне.

"Сейчас мы просто продемонстрировали, что у нас есть средства преодоления системы (противоракетной обороны США). Это просто один из пунктов переговоров (по стратегической стабильности)", — добавил президент.