ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Дело о "российском вмешательстве" используется во внутриполитической борьбе в США, уверен президент России Владимир Путин.

"Мне это неинтересно. Это внутренние политические игры в Соединенных Штатах. Не надо делать отношения между Россией и США заложниками этой внутренней политической борьбы. Мне совершенно ясно, что это используется во внутренней политической борьбе. И американской демократии совершенно не стоит гордиться использованием таких грязных методов в политическом соперничестве", — заявил он во вторник в интервью телеканалу Fox News.

Так он ответил на вопрос, почему, по его мнению, офис спецпрокурора Роберта Мюллера выдвинул обвинения против 12 россиян во вмешательстве в выборы США за три дня до саммита в Хельсинки. Слова президента РФ приводятся в переводе с английского языка.