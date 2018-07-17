Путин рассказал об отношении России к возможному вступлению Украины в НАТО

ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия крайне негативно отнеслась бы к расширению НАТО за счет Грузии и Украины, альянс может работать с этими странами и без принятия их в свои ряды.

"Крайне негативно", — сказал Путин в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос, как бы он отнесся вступлению в альянс Украины и Грузии.

По словам президента, "есть возможность работать непосредственно с этими странами в двустороннем формате". "Когда Советский Союз выводил свои войска из Германии, нам пообещали, что НАТО не будет расширяться на восток", — напомнил Путин.

Слова президента РФ приводятся в переводе с английского языка.