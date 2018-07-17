ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что он удивлен отсутствием официальных запросов от американских властей по делу о так называемом вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году.

В интервью телеканалу Fox News Путин напомнил, что между двумя странами действует соглашение о правовой помощи от 1999 года.

"Почему бы спецпрокурору (Роберту) Мюллеру не направить нам официальный запрос в рамках этого соглашения? А наши российские следователи стали бы действовать в соответствии с этим соглашением и допросили всех подозреваемых. Почему не было ни одного формального запроса?" — сказал президент.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что расследование длится уже больше года.