Трамп заявил, что Путин готов помочь в решении ядерной проблемы КНДР

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018

ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров в Хельсинки предложил ему помощь в решении ядерной проблемы КНДР.

"Если вы посмотрите на Россию и США, то это 90% ядерного оружия (в мире). Мы начали кое-что делать, работаем по другим странам. Он (Путин – ред.) также сказал, что хочет быть очень полезным по части Северной Кореи. Мы очень хорошо занимаемся Северной Кореей. У нас есть время и нет никакой спешки", — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

"Для меня самая важная проблема — это ядерная проблема. Президент (США Барак) Обама говорил, что глобальное потепление – это наша самая большая проблема, но я бы сказал, что нет, "ядерное потепление" – это сама большая проблема", — добавил американский президент.

Первые за последние годы полноформатные переговоры президентов России и США прошли в понедельник в Хельсинки.

Ранее, 12 июня, Трамп встретился в Сингапуре с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Стороны договорились о гарантиях безопасности для КНДР и денуклеаризации этой страны.