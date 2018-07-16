В Европарламенте увидели "риск" для Европы в переговорах Путина и Трампа

БРЮССЕЛЬ, 16 июл — РИА Новости. Лидер второй по величине фракции Европарламента, "Прогрессивного альянса социалистов и демократов" Удо Булман считает, что встреча российского и американского лидеров закончилась "без конкретных результатов", при этом он видит в ней "риск для Европы".
"У президентов США и РФ много общего: они оба пытаются продать встречу без конкретных результатов как успех, и они оба стали риском для Европы", — говорится в комментарии Удо Булмана, распространенном в понедельник пресс-службой парламентской фракции.
По мнению европарламентария, "до Трампа США были надежным партнером для Европы", а сегодня Трамп называет ЕС "врагом в Twitter без всякой причины".
"Назвать это сменой политической стратегии было бы преувеличением, это просто нонсенс и при этом опасный нонсенс", — полагает Булман. По его мнению, "учитывая нынешнюю ситуацию, Европа должна стоять еще ближе друг к другу".