Путин: все считают Трампа исключительно бизнесменом, но он уже политик

Президент США Дональд Трамп на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент США Дональд Трамп на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп умеет слушать и воспринимать аргументы, но остается при своем мнении по многим вопросам, все считают его исключительно бизнесменом, но уже политик, считает президент России Владимир Путин.

"Он (Трамп — ред.) квалифицированный очень человек, он в материале, он слушает, воспринимает аргументы. По некоторым вопросам остается при своем мнении, в том числе, скажем, я уже упоминал по (Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД)", — сказал Путин.

Президент РФ отметил, что Трамп является интересным собеседником.

"Я могу вам сказать, что все считают его исключительно бизнесменом, я думаю, что это не так. Потому что все-таки он уже, конечно, политик и, прежде всего, потому что он умеет слушать и слышать то, чего от него ждет избиратель, население, у него это получается", — добавил Путин.