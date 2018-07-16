Лидер демократического меньшинства упрекнул Трампа в ослаблении США

ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер назвал выступление президента Дональда Трампа на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным опасным, а также проявлением безрассудства и слабости, он упрекнул Трампа в подрыве союзников и помощи противникам.

"За всю историю нашей страны американцы никогда не видели, чтобы президент Соединенных Штатов поддерживал (нашего) противника так, как президент Трамп поддержал президента Путина", — прокомментировал сенатор в своем Twitter-аккаунте совместную пресс-конференцию лидеров РФ и США.

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа прошла в понедельник в Хельсинки, они сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, послед чего пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов.

"То, что президент Соединенных Штатов принимает сторону президента Путина против американских правоохранительных органов, против американских военных, против американского разведсообщества является безрассудным, опасным и слабым. Президент ставит себя выше нашей страны", — написал сенатор.

Шумер допустил, что поведение Трампа может объясняться "наличием у Москвы компрометирующих материалов на американского лидера", Путин и Трамп опровергли такую возможность в понедельник.

Критики Трампа решительно возмутились его комментариями по вопросу вменяемого Вашингтоном России вмешательства в выборы в США в 2016 году. В ходе пресс-конференции Трамп неоднозначно ответил на вопрос агентства Associated Press о том, кому он доверяет: данным разведсообщества США или словам российского лидера о непричастности Москвы.

Трамп заявил на пресс-конференции, что "очень доверяет своей разведке". Но, по его словам, президент Путин "был сегодня чрезвычайно силен и мощен в его отрицании (причастности РФ к вмешательству в выборы в США)".

Глава Белого дома отметил, что доверяет "обеим сторонам", он также положительно оценил предложение российского лидера о совместном расследовании дела о якобы имевшем место участии 12 россиян во вмешательстве в американские выборы в 2016 году.

Сенатор Шумер назвал выступление Трампа на пресс-конференции "позорным" и упрекнул президента в "усилении противников, а также ослаблении нашей собственной обороны и обороны наших союзников".