Нетаньяху заранее обсудил с Россией и США темы их саммита по Израилю

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июл — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что в последние дни подробно обсуждал с президентами России и США вопросы, затрагивающие интересы еврейского государства и вошедшие в повестку их встречи с Хельсинки.

Глава правительства приветствовал общее заявление Дональда Трампа о приверженности безопасности Израиля и более конкретные слова Владимира Путина о необходимости восстановления соглашения 1974 года о израильско-сирийском разъединении.

"Все эти темы я очень подробно проговаривал в последние дни как президентом Трампом, так и с президентом Путиным. Все это очень важные вещи для безопасности нашей страны", — сказал Нетаньяху в видеообращении, которое распространила его канцелярия.

Его канцелярия сообщала, что Нетаньяху обсуждал проблематику Сирии и Ирана с прицелом на российско-американский саммит на личной встрече с Путиным в Москве и позднее — в телефонном разговоре с Трампом.

На итоговой пресс-конференции в Хельсинки Трамп говорил о заинтересованности в совместной работе с Россией и Израилем над урегулированием в Сирии и называл обеспечение безопасности еврейского государства тем, "что мы с президентом Путиным очень хотели бы видеть".

Российский президент в свою очередь подчеркнул необходимость приведения ситуации на Голанских высотах после окончательного разгрома террористов на юго-западе Сирии в полное соответствие с соглашением 1974 года о разъединении израильских и сирийских войск.

Договоренности 44-летней давности предполагают существование на стыке двух стран полностью или частично демилитаризованных зон с присутствием там миротворческого контингента ООН.