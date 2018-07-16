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Столетнего ветерана пообещали выдворить из Эстонии

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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкГорода мира. Таллин. Архивное фотоГорода мира. Таллин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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ТАЛЛИН, 16 июл – РИА Новости. Василию Николаевичу Бескову, жителю Пярну, исполнилось 100 лет. Ровесника Эстонской Республики, который отметил юбилей 15 июля, навестили и поздравили сотрудники посольства Российской Федерации и представители общественных организаций, сообщает Sputnik Эстония.

Сбор ветеранов 20-й гренадерской дивизии СС в Эстонии
© РИА Новости / Алексей Олисько
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Василий Бесков – уроженец Нижнего Новгорода, но большую часть своей жизни – 74 года – прожил в Эстонии. С 1937 года он работал на заводе Красное Сормово — одно из старейших в отрасли судостроительных предприятий Нижнего Новгорода. Когда началась война и его старшего брата мобилизовали в армию, Василий Бесков тоже попросился на фронт.

"Все мысли были о том, чтобы защищать родину", — рассказывает Бесков.

Начальник отдела кадров завода наотрез отказался отпускать молодого человека на фронт — в тылу тоже нужны люди. Не принесли результатов и попытки обращаться в военкомат, в районный комитет партии. Везде Бесков получал категорический отказ. А через некоторое время, вспоминает ветеран, на завод пришел сотрудник органов КГБ и предложил молодому человеку: "Вы хотели в армию? Приходите служить в КГБ".

Так Василий Бесков, окончив весной 1943 года специальные трехмесячные курсы, попал в зону боевых действий. Его направили в Эстонию, где в Пярну с 1944 года началась его новая жизнь. Василий Бесков вспоминает, что республика в то время еще была оккупирована — огромное количество солдат СС было разбросано по эстонской земле, они прятались в лесах и болотах. Многие местные жители поддерживали скрывающихся эсэсовцев, и это осложняло работу.

Прятавшиеся в лесу фашисты и их пособники превращались в вооруженных бандитов, которые пугали и грабили мирных жителей. Тех, кто сопротивлялся бандитам, убивали. "Особенно доставалось беднякам. Они были беззащитные", — вспоминает ветеран.

Таллин. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бескову приходилось много ездить по различным районам Эстонии, чтобы избавить республику от лесных бандитов. Служба продлилась до 1971 года. А потом он демобилизовался, и его пригласили на работу в городской комитет партии города Пярну.

После распада Советского Союза большая семья Бескова оказалась по обе стороны границы: в России у ветерана живут два внука и четыре правнука, а два других внука и один правнук живут в Эстонии.

При этом, как рассказал корреспонденту Sputnik Эстония сам ветеран, на сегодняшний день он не имеет разрешения проживать на эстонской земле: с 2005 года Василий Бесков не может получить вид на жительство, и причиной тому — давняя служба в КГБ.

Ветерану вменили в вину ответственность за выселение эстонцев во время Второй мировой войны, хотя Бесков, выполняя служебные обязанности, к спискам выселяемых не имел никакого отношения.

Столетнего ветерана не выдворяют из Эстонии только по состоянию здоровья.

"Поначалу мне давали вид на жительство, а потом перестали давать. Я сейчас живу без вида на жительство, потому что здесь моя больничная карточка. Меня выслать не имеют права по состоянию здоровья. Вот и оставили до его улучшения. Сказали, получше станет — тогда выселим", —пояснил Василий Бесков.

Все новости Эстонии читайте на сайте Sputnik Эстония >>

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