Трамп заявил, что обсудил с Путиным "вмешательство России" в выборы в США

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018

ХЕЛЬСИНКИ, 16 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным так называемое "вмешательство России " в американские выборы в 2016 году и назвал интересной его идею о создании рабочей группы по кибербезопасности.

"Во время сегодняшней встречи я напрямую обсудил с президентом Путиным вопрос о вмешательстве России в наши выборы. Я полагал, что этот вопрос лучше обсуждать лично. Мы провели много времени, обсуждая это", — заявил Трамп на пресс-конференции с Путиным.

По его словам, Путин ответил на озабоченности американской стороны и сделал это "очень убедительно, потому что он очень уверен в этом".

"Это интересная идея", — добавил Трамп.

Ранее в ходе пресс-конференции Путин заявил, что Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние дела США, но при этом предложил США обсудить волнующие их вопросы в этой сфере в формате рабочей группы по кибербезопасности, которую можно было бы создать.