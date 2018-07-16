Порошенко опасается "атаки" российских войск на Мариуполь

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Российские войска могут провести "военную операцию" против Мариуполя и других украинских портов Азовского моря, заявил Петр Порошенко в ходе рабочей поездки в Одессу на международные учения Sea Breeze.

По его словам, Россия "незаконно" проводит досмотр судов, следующих в украинские порты через Керченский пролив.

"Мы видим, что это делается для того, чтобы заблокировать Украину на Азовском море. Осуществить эскалацию напряжения, не исключено — провести военную операцию против Мариуполя, где осуществляется экспорт продукции черной металлургии Украины, атаки на другие порты Азовского моря", — цитирует Порошенко официальный сайт главы государства.

На самом деле Россия не задерживает украинские суда в Азовском море. Ранее представитель государственной пограничной службы Украины Олег Слободян рассказал, что речь идет о рядовых досмотрах. Он отметил, что по соглашению о сотрудничестве между Киевом и Москвой Азовское море определяется как море внутреннего пользования двух государств, поэтому пограничники обеих стран имеют право досматривать входящие в него суда.

Украинские власти и военачальники периодически заявляют, что Россия готовит "нападение" на страну. Так, в прошлом году генерал Игорь Романенко заверил, что против ВСУ вот-вот применят подводные лодки Черноморского флота или крылатые ракеты. Его "прогнозы" не сбылись. В Госдуме заявления Романенко сравнили с анекдотом.

Киев обвиняет Россию в "агрессии" и вмешательстве во внутренние дела страны. Москва не раз отвергала эти обвинения. Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина урегулировала внутриполитический и экономический кризис.