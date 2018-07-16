Бразильский подросток пытался написать свое имя на Колизее

РИМ, 16 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Одна из главных римских достопримечательностей – амфитеатр Флавиев или Колизей снова подвергся вандализму: карабинеры итальянской столицы не дали 17-летнему туристу из Бразилии оставить на нем свои инициалы.

Как сообщили правоохранители, на минувших выходных карабинеры заметили подростка у одной из внутренних стен античного строения. До их вмешательства бразилец успел крупно выцарапать G — первую букву своего имени.

Подросток отпущен, однако теперь его ожидает судебное разбирательство. Как пояснил РИА Новости представитель пресс-службы римских карабинеров, его может ожидать штраф вплоть до 2,6 тысячи евро.

В середине июня подросток из Австрии, также 17 лет от роду, захотел забрать на память кусок Колизея. Во время экскурсии он не заметил карабинеров, отломал от колоннады амфитеатра фрагмент и попытался спрятать "сувенир" в рюкзак.