Бразильский подросток пытался написать свое имя на Колизее

РИМ, 16 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Одна из главных римских достопримечательностей – амфитеатр Флавиев или Колизей снова подвергся вандализму: карабинеры итальянской столицы не дали 17-летнему туристу из Бразилии оставить на нем свои инициалы.
Подросток отпущен, однако теперь его ожидает судебное разбирательство. Как пояснил РИА Новости представитель пресс-службы римских карабинеров, его может ожидать штраф вплоть до 2,6 тысячи евро.
В середине июня подросток из Австрии, также 17 лет от роду, захотел забрать на память кусок Колизея. Во время экскурсии он не заметил карабинеров, отломал от колоннады амфитеатра фрагмент и попытался спрятать "сувенир" в рюкзак.