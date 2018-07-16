СБУ завела дело на депутата Рады Пашинского

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости. Служба безопасности Украины завела уголовное дело на председателя комитета Верховной рады Украины Сергея Пашинского, который якобы угрожал секретарю комитета Татьяне Блестел и ее семье физической расправой, сообщил на брифинге в понедельник генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Ранее украинские СМИ сообщили, что заведующая секретариата комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Татьяна Блестел обратилась в Генпрокуратуру с заявлением о том, что Пашинский угрожал ей и ее семье убийством. Депутат обвинения отрицает.

"Заявление зарегистрировано и передано по подследственности в Службу безопасности Украины", — сказал Луценко на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.

По его словам, следователи СБ Украины приняли заявление, будут проведены все необходимые следственные действия. "Конечно, это будут и допросы, и перекрестные допросы, и много других необходимых вещей… все мы знаем господина Пашинского, он имеет достаточно реактивный характер, но в данном случае, если правда то, о чем пишет заявитель, то это уже не просто эмоции", — сказал Луценко, отметив, что детали инцидента ему не известны. Генпрокурор не исключил применения полиграфа в этом деле.

"Думаю, что до завершения каникул народных депутатов (до осени – ред.) мы будем готовы дать промежуточный ответ, есть ли основания для снятия депутатской неприкосновенности с народного депутата (Пашинского – ред.)", — отметил Луценко.