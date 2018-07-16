БРЮССЕЛЬ, 16 июл – РИА Новости. ЕС сохранит санкционное давление на власти КНДР до достижения целей денуклеаризации Корейского полуострова, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам совета по иностранным делам.

В середине июля глава минфина США Стивен Мнучин заявил, что у его ведомства пока нет планов по снятию санкций с КНДР.

"Мы (страны ЕС. — Прим. ред.) едины в поддержке обеих процессов, во-первых, денуклеаризации, и здесь мы сохраним санкционное давление, как в случае с Ираном, когда мы сняли санкции не просто по итогам 12 лет переговоров по соглашению, но после выполнения Ираном этого соглашения. Поэтому мы говорим о долгом пути, то есть давление будет сохранено. Но, во-вторых, мы также будем всеми средствами поддерживать дипломатические усилия", — сказала Могерини.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Позднее США и Северная Корея договорились о создании рабочих групп, которые будут включать проверку хода денуклеаризации Корейского полуострова.