В Японии пять человек погибли за сутки из-за жары

ТОКИО, 16 июл – РИА Новости. Пять человек погибли, более двух тысяч госпитализированы за один день из-за сильной жары, установившейся на обширной территории Японии, включая пострадавшие от недавнего наводнения районы, сообщило агентство Киодо.

По состоянию на 22.00 понедельника по местному времени (16.00 мск), с тепловым ударом были госпитализированы 2020 человек. Наибольшее число пострадавших зафиксировано в префектурах Аити, Осака, Киото, Гифу и Хёго.

С прошлой недели на обширной территории Японии, в том числе в пострадавших от наводнения районах, установилась жаркая погода. Так, в городах Ибигава, Тадзими и Гифу столбик термометра в понедельник днем поднялся выше отметки 39 градусов. В пострадавших районах температура воздуха поднялась выше 36 градусов. Ситуация там усугубляется тем, что в ряде регионов до сих пор не работает водоснабжение.

По прогнозам, во вторник на большей территории страны сохранится жаркая погода, температура в некоторых районах вновь приблизится к 40-градусной отметке. В связи с повышением температуры метеорологи призывают людей пользоваться кондиционерами и стараться не находиться долгое время на улице, а также постоянно пить воду.