В Госдуме прокомментировали возможное увеличение расходов НАТО на оборону

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россия имеет свою взвешенную политику, обеспечивая надежную обороноспособность страны, и не равняется на планы НАТО, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, комментируя информацию о предложении президента США Дональда Трампа увеличить расходы стран НАТО на оборону до 4% от ВВП.

Ранее агентство Рейтер ссылкой на чиновника в Белом доме сообщило, что президент США Дональд Трамп заявил на саммите НАТО, что следует увеличить расходы на оборону до 4% от ВВП. Чиновник отметил, что заявление Трампа не было "официальным предложением", сообщает агентство. Об этом также сообщил президент Болгарии Румен Радев. "Президент Трамп, который говорил первым, поднял вопрос не только о достижении 2%, но установил новый барьер — 4%", — сказал Радев журналистам в Брюсселе.

"Россия имеет свою взвешенную политику, которая реализуется в том числе и через программы военного строительства, государственного оборонзаказа, планы военно-дипломатического сотрудничества, военно-технического и много других составляющих. Мы никогда на них (НАТО — ред.) не равнялись. Мы жили и живем своей жизнью. Самое главное — обеспечить надежную обороноспособность страны", — сказал Шаманов.

Он пояснил, что страны НАТО совместно установили правила финансирования обороны, однако некоторые из них их не выполняют. "Это их внутренние проблемы. Пусть они с ними разбираются", — добавил депутат.