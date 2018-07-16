Луценко рассказал, когда планируют завершить расследование дела Савченко

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости. Досудебное расследование дела в отношении депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко планируется завершить не позднее середины августа, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Ранее Шевченковский районный суд Киева продлил срок арест Савченко до сентября, в связи с чем она объявила голодовку.

"Мы планируем не позже середины следующего месяца (августа. – Прим. ред.) завершить следствие и перейти к ознакомлению с материалами этого следствия", — сказал Луценко на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.

По его словам, следствие пока ожидает результаты окончательной экспертизы Института Службы безопасности Украины относительно голосов, зафиксированных на видеоматериалах по делу.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного срока. Ранее Служба безопасности Украины заявила, что допрос Савченко на полиграфе подтвердил ее участие в подготовке госпереворота, перевозке оружия, убийства представителей власти. Адвокат Савченко, комментируя результаты экспертизы, заявил, что следствие не дало заключения о том, что ей необходимо прекратить голодовку. Также ему как защитнику не предоставили результаты экспертизы. По его словам, не было предоставлено доказательств, что Савченко владеет методикой, которая позволяет "обойти" полиграф.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.