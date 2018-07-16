Президент Молдавии считает важным назначение Козака российским спецпредом

КИШИНЕВ, 16 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает важным для страны назначение новым спецпредставителем президента России Владимира Путина Дмитрия Козака, поскольку вице-премьер знаком со спецификой региона.

Указ российского лидера о назначении Козака специальным представителем по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией был подписан 11 июля и уже вступил в силу.

"Считаю назначение господина Козака на эту должность важным для Республики Молдова с учётом того, что российский вице-премьер хорошо знает специфику нашей страны и региона в целом…", — написал Додон в Facebook после рабочей встречи с Козаком в Москве.

По его словам, они обсудили "широкий круг вопросов, касающихся внутренней и внешней политики Республики Молдова, внешнеэкономических связей между Молдовой и Россией, а также приднестровского регулирования".